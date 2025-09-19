Grave incidente a Roverbella | 18enne in moto perde un piede dopo lo scontro con un’auto
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto sulla Statale 62. Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Castiglione Mantovano, frazione di Roverbella (Mantova). A rimanere coinvolto è stato un motociclista di 18 anni, che ha riportato ferite gravissime. L’arrivo dei soccorsi. Secondo quanto comunicato dall’ Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), lo schianto è avvenuto intorno alle 19:00 lungo la Strada statale 62 della Cisa. Sul posto sono intervenute un’ ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri del comando provinciale di Mantova. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: grave - incidente
Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Rosa Perrotta sotto shock: incidente e ferita grave, come sta davvero
Incidente a Fiumicino, grave un motociclista. Chiuso un tratto di via della Scafa https://ift.tt/JQGsbLm - X Vai su X
Grave incidente, lungo la Tangenziale di Napoli. Una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita violentemente contro le barriere di protezione nella galleria Monte Sant’Angelo Est, in direzione Capodichino. Il conducente è morto sul colpo, Vai su Facebook
Travolto in moto e sbalzato in un canale, grave calciatore 18enne: amputato il piede; Travolto in moto finisce nel canale: grave 18enne di Castiglione Mantovano; Scontro frontale tra due auto a Roverbella: una donna in ospedale, i passeggeri dell'altra macchina in fuga.
Travolto in moto e sbalzato in un canale, grave calciatore 18enne: amputato il piede - Un giovane motociclista di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 ... Da fanpage.it
Scontro frontale tra due auto a Roverbella: una donna in ospedale, i passeggeri dell’altra macchina in fuga - Questa mattina una 37enne è rimasta ferita nello schianto frontale tra due auto a Roverbella (Mantova). Scrive fanpage.it