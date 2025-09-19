Grave incidente a Roverbella | 18enne in moto perde un piede dopo lo scontro con un’auto

L'impatto sulla Statale 62. Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Castiglione Mantovano, frazione di Roverbella (Mantova). A rimanere coinvolto è stato un motociclista di 18 anni, che ha riportato ferite gravissime. L'arrivo dei soccorsi. Secondo quanto comunicato dall' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), lo schianto è avvenuto intorno alle 19:00 lungo la Strada statale 62 della Cisa. Sul posto sono intervenute un' ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri del comando provinciale di Mantova.

