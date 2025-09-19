Grande Fratello Simona Ventura presenta Giulio | il medico che ha cambiato vita dopo un viaggio in Africa
Simona Ventura continua a presentare i nuovi concorrenti del Grande Fratello: oggi tocca a Giulio, medico single che ha avuto un punto di svolta nella sua vita dopo un incontro speciale in Africa. Anche oggi Simona Ventura ha presentato un nuovo concorrente del Grande Fratello. Attraverso una serie di video condivisi sul profilo social ufficiale del reality, la conduttrice sta facendo conoscere al pubblico i nuovi gieffini, raccontando anche le motivazioni che hanno spinto la produzione a sceglierli. Questa volta è il turno di Giulio. Simona continua a svelare i nuovi gieffini del Grande Fratello Nel filmato, la Ventura ribadisce un concetto che porta avanti sin dall'inizio della sua conduzione: nella Casa entreranno concorrenti non famosi, ma persone con storie da raccontare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Sogni realizzati e incontri che cambiano la vita Giulio è pronto a mettersi in gioco nella Casa di #GrandeFratello - X Vai su X
Botta e risposta (ironico) tra l'ex vincitrice del Grande Fratello e la conduttrice Vai su Facebook
Grande Fratello, dall’appendice notturna ai primi nomi del cast fino all'opinionista (ancora mancante): tutte le novità. Retroscena; Simona Ventura lancia il primo concorrente del Grande Fratello, ma è polemica: Non è uno sconosciuto; Simona Ventura, intoppo con il Grande Fratello: lei riceve il primo no secco dalla produzione.
Grande Fratello, Giulio è un concorrente ufficiale della nuova edizione: "Nella Casa sarà un osso duro per tanti" (VIDEO) - A poche settimane dalla prima puntata del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato Giulio, il sesto concorrente ufficiale della nuova edizione del reality show di Canale 5. Da msn.com
Grande Fratello 2025: la mossa inaspettata di Simona Ventura sugli opinionisti - Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, in studio troveranno spazio tre storiche vincitrici del Grande Fratello: Cristina Plevani, prima trionfatrice assoluta del reality, Floriana Secondi, regina ... donnaglamour.it scrive