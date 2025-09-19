Grande Fratello Simona Ventura presenta Giulio | il medico che ha cambiato vita dopo un viaggio in Africa

Movieplayer.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona Ventura continua a presentare i nuovi concorrenti del Grande Fratello: oggi tocca a Giulio, medico single che ha avuto un punto di svolta nella sua vita dopo un incontro speciale in Africa. Anche oggi Simona Ventura ha presentato un nuovo concorrente del Grande Fratello. Attraverso una serie di video condivisi sul profilo social ufficiale del reality, la conduttrice sta facendo conoscere al pubblico i nuovi gieffini, raccontando anche le motivazioni che hanno spinto la produzione a sceglierli. Questa volta è il turno di Giulio. Simona continua a svelare i nuovi gieffini del Grande Fratello Nel filmato, la Ventura ribadisce un concetto che porta avanti sin dall'inizio della sua conduzione: nella Casa entreranno concorrenti non famosi, ma persone con storie da raccontare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

grande fratello simona ventura presenta giulio il medico che ha cambiato vita dopo un viaggio in africa

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Simona Ventura presenta Giulio: il medico che ha cambiato vita dopo un viaggio in Africa

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, dall’appendice notturna ai primi nomi del cast fino all'opinionista (ancora mancante): tutte le novità. Retroscena; Simona Ventura lancia il primo concorrente del Grande Fratello, ma è polemica: Non è uno sconosciuto; Simona Ventura, intoppo con il Grande Fratello: lei riceve il primo no secco dalla produzione.

grande fratello simona venturaGrande Fratello, Giulio è un concorrente ufficiale della nuova edizione: "Nella Casa sarà un osso duro per tanti" (VIDEO) - A poche settimane dalla prima puntata del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato Giulio, il sesto concorrente ufficiale della nuova edizione del reality show di Canale 5. Da msn.com

grande fratello simona venturaGrande Fratello 2025: la mossa inaspettata di Simona Ventura sugli opinionisti - Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, in studio troveranno spazio tre storiche vincitrici del Grande Fratello: Cristina Plevani, prima trionfatrice assoluta del reality, Floriana Secondi, regina ... donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Simona Ventura