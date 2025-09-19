Simona Ventura continua a presentare i nuovi concorrenti del Grande Fratello: oggi tocca a Giulio, medico single che ha avuto un punto di svolta nella sua vita dopo un incontro speciale in Africa. Anche oggi Simona Ventura ha presentato un nuovo concorrente del Grande Fratello. Attraverso una serie di video condivisi sul profilo social ufficiale del reality, la conduttrice sta facendo conoscere al pubblico i nuovi gieffini, raccontando anche le motivazioni che hanno spinto la produzione a sceglierli. Questa volta è il turno di Giulio. Simona continua a svelare i nuovi gieffini del Grande Fratello Nel filmato, la Ventura ribadisce un concetto che porta avanti sin dall'inizio della sua conduzione: nella Casa entreranno concorrenti non famosi, ma persone con storie da raccontare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Simona Ventura presenta Giulio: il medico che ha cambiato vita dopo un viaggio in Africa