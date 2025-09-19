Grande Fratello Nip: l’era di Simona Ventura. Spuntano i nomi dei quattro opinionisti, cosa emerge. Il Grande Fratello torna alle sue radici. Dopo stagioni segnate da volti noti e dinamiche spesso costruite, nel 2025 Mediaset ha deciso di rilanciare la versione Nip – ovvero dedicata ai concorrenti non famosi – affidandone la conduzione a una delle regine della televisione italiana: Simona Ventura. Leggi anche È uscito “SOMETHING BEAUTIFUL” la versione deluxe del nuovo album di MILEY CYRUS La scelta di proporre un Grande Fratello “popolare” non è casuale. L’obiettivo è quello di riportare al centro della scena le persone comuni, con le loro storie, fragilità e aspirazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello Nip: spuntano i nomi dei quattro opinionisti