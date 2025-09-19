Grande Fratello | Chi è Giulio il Medico la cui Vita è Cambiata in Africa

Giulio, il Medico del Grande Fratello È stato annunciato da Simona Ventura in uno degli spot di Canale 5 il sesto concorrente della nuova edizione del Grande Fratello: Giulio Carotenuto. La sua storia è stata definita “speciale” dalla conduttrice. Giulio è un medico che ha dedicato anni di studio per realizzare il suo sogno professionale. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Grande Fratello: Chi è Giulio, il Medico la cui Vita è Cambiata in Africa

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Le vere emozioni nascono dalle vite più autentiche #GrandeFratello, prossimamente su #Canale5 e Mediaset Infinity - X Vai su X

Botta e risposta (ironico) tra l'ex vincitrice del Grande Fratello e la conduttrice Vai su Facebook

Grande Fratello Giulio è un concorrente ufficiale della nuova edizione | Nella Casa sarà un osso duro per tanti VIDEO; Grande Fratello Perla Maria si è fidanzata | ecco con chi.

Grande Fratello, entra in gioco Giulio: medico, single e pronto a sorprendere tutti - Il Grande Fratello 2025 continua a svelare i volti dei protagonisti che animeranno la nuova edizione del reality più famoso d’Italia. quilink.it scrive

Chi è Giulio, concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025/ Giovane medico e single - Concorrenti Grande Fratello, ecco Giulio: il nuovo gieffino è un giovane medico single in cerca di una donna “più avanti di lui”. Secondo ilsussidiario.net