Sono stati resi noti altri due concorrenti del nuovo Grande Fratello di Simona Ventura. Il reality show più longevo della televisione italiana tornerà in onda lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, con una formula rinnovata e una linea editoriale più autentica. Dopo il primo gieffino annunciato, Matteo Azzali, nelle ultime ore sono stati ufficializzati altri due inquilini: Jonas Pepe e Anita Mazzotta. Scopriamo chi sono. Simona Ventura alla guida del nuovo corso del GF. Per la prima volta, sarà Simona Ventura a condurre il Grande Fratello, segnando una svolta importante nella storia del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, svelati altri due concorrenti: i nomi