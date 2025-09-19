Grande Fratello 2025 Anita Mazzotta new entry Il commento della Ventura | Ha la sua storia scritta sulla pelle

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e manca sempre meno al debutto del Grande Fratello 2025 in versione nip. Il noto reality tornerà su Canale 5 il 29 settembre, pronto a regalare un’altra stagione di convivenze forzate, amicizie, nuovi amori e qualche colpo di scena. Al timone ci sarà una vera e propria garanzia, Simona Ventura, che proprio in questi giorni sta scaldando il pubblico con una serie di video promo in cui svela man mano i volti dei nuovi concorrenti. Un assaggio di caratteri e personalità che promettono scintille, tra storie tutte da scoprire e personalità ben definite. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta new entry. Il commento della Ventura: “Ha la sua storia scritta sulla pelle”

