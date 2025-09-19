Grande Fratello 19 | chi è Giulio Carotenuto il medico napoletano al fianco dei deboli

Giulio Carotenuto, chirurgo odontoiatra originario di Napoli e residente a Torre Annunziata, è uno dei protagonisti più attesi della 19ª edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 da lunedì 29 settembre 2025. Nato il 12 ottobre 1995, Giulio ha realizzato il sogno di diventare medico dopo anni di studi intensi e sacrifici. La sua esperienza in Africa, dove ha incontrato una bambina che ha cambiato la sua vita, rappresenta il punto di svolta della sua carriera e della sua visione del mondo. Oltre alla professione medica, Giulio è anche presidente di Aisha Foundation, un’organizzazione di volontariato fondata nel 2022 che garantisce assistenza sanitaria e umanitaria ai più deboli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello 19: chi è Giulio Carotenuto, il medico napoletano al fianco dei deboli

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Le vere emozioni nascono dalle vite più autentiche #GrandeFratello, prossimamente su #Canale5 e Mediaset Infinity - X Vai su X

Botta e risposta (ironico) tra l'ex vincitrice del Grande Fratello e la conduttrice Vai su Facebook

Grande Fratello Giulio è un concorrente ufficiale della nuova edizione | Nella Casa sarà un osso duro per tanti VIDEO; Grande Fratello | Chi è Giulio il Medico la cui Vita è Cambiata in Africa; Grande Fratello | Chi è Francesca la Concorrente Tradita dal Marito.

Il Grande Fratello 19 riciclerà alcuni concorrenti di The Couple? L'indiscrezione, nonostante il flop epico - A settembre torna il Grande Fratello con una nuova edizione dedicata agli ex concorrenti storici. Si legge su movieplayer.it

Il Grande Fratello tra la gente comune a Savona: “Basta con i vip, noi al casting per caso” - Lo scorso giovedì sera, in concomitanza con i festeggiamenti della notte bianca, l’iconico van del Grande Fratello è apparso in piazza Mameli ... Come scrive ilsecoloxix.it