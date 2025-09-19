Grande attesa per Rino Gaetano sempre più blu il film di Verdelli al Festival del Cinema di Roma
Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma (inizio 15 ottobre) “Rino Gaetano sempre più blu”, un ritratto a più mani del grande cantautore, scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli. A cinquant’anni da quel lampo chiamato Ma il cielo è sempre più blu, la voce ruvida, lucida e geniale di Rino Gaetano risuona ancora, più viva, più necessaria, più nostra. E lo fa in un film che non è una biografia, ma un viaggio. Un sogno a occhi aperti. Materiali inediti, taccuini privati, memorie custodite come reliquie, interviste che sembrano confessioni radiofoniche rubate al tempo: tutto si mescola per raccontare l’incredibile parabola umana e artistica di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca in modo tagliente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Tanta Calabria alla Festa del Cinema di Roma: tre le produzioni in calendario - Sarà una ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma colorata di Calabria quella che si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025 nella Capitale. Scrive citynow.it
Alla Festa del Cinema di Roma arriva il documentario su Rino Gaetano - A cinquant’anni da “Ma il cielo è sempre più blu”, un film omaggio al cantautore calabrese, scritto da Verdelli e Rea. Come scrive corrieredellacalabria.it