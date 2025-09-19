Grande affluenza alla presentazione dei canti e proverbi di Maierato
di Pino Cinquegrana * Una sala gremita ha accolto giovedì scorso al Centro di Aggregazione Sociale FalconeBorsellino di Maierato la presentazione del libro “Canti e proverbi calabresi – Maierato e dintorni” di Mario Emilio Griffo. L’evento, organizzato dal Gruppo Over 50 presieduto da Fortunato Silvaggio, ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte dei cittadini. Il volume nasce dalla scoperta, da parte di Domenico Griffo, di materiali raccolti dal fratello Mario Emilio nel corso di anni di studi sul territorio: canti popolari, proverbi e detti dialettali che costituiscono oggi un prezioso archivio di testimonianze orali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
