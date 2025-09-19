Ravenna, 19 settembre 2025 – Ha generato vasta eco mediatica la massiccia ed insolita presenza, in questi ultimi giorni, di granchi blu ( Callinectes sapidus) vicino a riva lungo le coste emiliano romagnole, in modo particolare tra Marina di Ravenna e Punta Marina e nel ferrarese tra Lido di Volano e Lido di Spina. Come s piega Arpae, si tratta di un fenomeno riconducibile a precise condizioni ambientali, (rilevate dalla stessa ‘Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna’, dovuto alla carenza di ossigeno nei fondali al largo, in probabile miglioramento nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu invade l’Adriatico, Arpae: ecco perché