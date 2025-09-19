Gran Premio Nuvolari in 295 al via da Mantova | vetture e protagonisti dell' evento

Siamo in Piazza Sordello a Mantova per la partenza della 35esima edizione del Gran Premio Nuvolari organizzato dalla Mantova Corse. Sono 295 gli equipaggi al via, arrivati da tutto il mondo con vetture che celebrano la nostra storia e cultura automobilistica, dalla Bugatti T35 centenaria di Giacomo Foglia all‘esemplare unico di Morassutti Sport del 1953. Ai microfoni di Gazzetta Motori i protagonisti dell’evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gran Premio Nuvolari, in 295 al via da Mantova: vetture e protagonisti dell'evento

In questa notizia si parla di: gran - premio

Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione

Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi

Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”

Domenica 21 settembre c'è il Gran Premio Città di Maranello, competizione ciclistica riservata alla categoria "Esordienti", promossa dalla Ciclistica Maranello. ? Ritrovo dei concorrenti a partire dalle ore 8.00 Auditorium Enzo Ferrari (via Nazionale) ? Partenza o Vai su Facebook

#ItalianGP Viva il Gran Premio di Monza! - X Vai su X

Gran Premio Nuvolari, in 295 al via da Mantova: vetture e protagonisti dell'evento.

Al via il Gran Premio Nuvolari: oggi il passaggio da Riolo e Brisighella. Domenica a Faenza e in Bassa Romagna - Ha preso il via oggi la 35ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d’Italia, che fino al 21 settembre riunirà il gotha dei clas ... Si legge su ravennawebtv.it

Gran Premio Nuvolari, i passaggi nell’Aretino - Ha preso il via oggi la 35ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d’Italia, che fino al 21 settembre riunirà il gotha dei clas ... teletruria.it scrive