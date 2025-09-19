Gran Premio Nuvolari | 300 equipaggi del mondo classic omaggiano Nivola

Parte da Mantova la 35ª edizione del Gran Premio Nuvolari: in gara circa 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Fra le vetture iscritte una rara Ferrari 500 TRC del 1957.

Gran Premio Nuvolari, i passaggi nell'Aretino - Ha preso il via oggi la 35ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia, che fino al 21 settembre riunirà il gotha dei clas ...

Al via il Gran Premio Nuvolari: oggi il passaggio da Riolo e Brisighella. Domenica a Faenza e in Bassa Romagna - Ha preso il via oggi la 35ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia, che fino al 21 settembre riunirà il gotha dei clas ...