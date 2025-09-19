GR Corolla 2025 Toyota lancia in Giappone la versione più rigida e connessa

Una sportiva è credibile quando combina ingegneria raffinata e passione viscerale: la GR Corolla 2025 appena svelata in Giappone lo dimostra con interventi mirati che ne valorizzano le doti dinamiche, il piacere di guida e il coinvolgimento sensoriale. Gli ordini sono aperti e le prime consegne partiranno il 3 novembre. Oltre trentadue metri di adesivi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

