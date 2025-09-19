I biglietti del Gp di Madrid di Formula 1 (13 settembre 2026) sono andati esauriti in due minuti. Lo scrive El Paìs. Ad informare è il presidente della Comunità di Madrid Isabel Díaz Ayuso. I biglietti sono stati polverizzati e si è creata una lista d’attesa di 235.000 persone. A Madrid privilegiati i clienti di American Express (sponsor dell’evento). Il quotidiano scrive: «Lunedì i biglietti sono andati in vendita, in prevendita, superando tutte le aspettative. I posti generali sono stati esauriti in due minuti e c’è anche una lista d’attesa di 235.000 persone. Questo fa capire come sarà il Gran Premio di Formula 1 per Madrid e per la Spagna». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gp di Madrid di Formula 1, biglietti polverizzati con l’American Express. In 235mila in lista d’attesa con le altre carte