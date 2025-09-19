Gp d’Azerbaigian di F1 doppietta Ferrari nelle seconde libere | Hamilton e Leclerc velocissimi
Baku, 19 settembre 2025 – Doppietta Ferrari nelle seconde prove libere del Gp dell’Azerbaigian sul circuito di Baku. Il più veloce è l’inglese Lewis Hamilton in 1’41?293 davanti al monegasco Charles Leclerc (1’41?367), a seguire le Mercedes dell’inglese George Russell (1’41?770) e dell’italiano Kimi Antonelli (1’41?779). Quinto tempo per l’inglese della Haas Oliver Bearman (1’41?891) che si lascia alle spalle l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’41?902). Decimo e dodicesimo posto per le due McLaren dell’inglese Lando Norris (1’42?199) e dell’australiano Oscar Piastri (1’42?295). (Fonte Adnkronos) Foto Scuderia Ferrari HPFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: azerbaigian - doppietta
CINQUINA ISLANDA L’Islanda travolge 5-0 l’Azerbaigian e vive una serata all’altezza della sua generazione dorata Partita dominata, Palsson sblocca e Johannesson firma una doppietta poi a segno Gudmunsson e Hlynsson Prima del via onorato Bjarnason Vai su Facebook
F1 | GP Azerbaijan 2025, FP2: doppietta Ferrari Hamilton-Leclerc, poi le Mercedes. Norris a muro, McLaren danneggiata - La seconda sessione di prove libere del GP d’Azerbaijan 2025 sorride alla Ferrari, che piazza una doppietta con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. Lo riporta p300.it
F1, risultati e classifica FP2 GP Azerbaijan 2025: doppietta Ferrari, Hamilton precede Leclerc - Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Baku: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan, diciassettesima ... Da oasport.it