Gp Azerbaijan doppietta Ferrari nelle libere 2 a Baku
Sussulto Ferrari a Baku, dove Lewis Hamilton, nella seconda sessione di prove libere del Gp dell’Azerbaijan di Formula 1, ottiene il miglior tempo in 1’41?293, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, che accusa un gap di +0?074. Una splendida doppietta per le rosse che rilancia l’entusiasmo in vista delle qualifiche di domani e, soprattutto, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
