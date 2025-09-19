GP Azerbaigian Norris si prende le FP1 Leclerc 3° Hamilton colpisce il muro

19 set 2025

La sessione è stata condizionata dai problemi al cordolo di Curva 16. La McLaren si è messa comunque davanti a tutti con i suoi due piloti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

