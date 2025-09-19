Gossolengo cambia il gestore della mensa | Ritardi e disagi per le famiglie
«Con il cambio del gestore del servizio mensa, le famiglie di Gossolengo si sono trovate ad affrontare ritardi e difficoltà nella gestione dei buoni pasto». Lo affermano i due gruppi di minoranza, “Patto per Gossolengo” di Lorena Perotti e “Per Una Gossolengo” di Elisabetta Rapetti e Nicolò. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
