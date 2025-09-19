Google punta a rendere Tasks uno strumento più utile grazie a una novità in sviluppo
Google sta lavorando per migliorare Google Tasks implementando la possibilità di aggiungere una data di scadenza alle attività. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - punta
Google punta su una centrale nucleare avanzata per alimentare i suoi data center
Google Pixel 10 Pro punta tutto sulla luminosità
Il colosso di Redmond ha un approccio alternativo a quello di Google e Ibm e ora punta a un computer quantistico a un milione di qubit. - facebook.com Vai su Facebook
Google Moduli, l'AI sintetizza le risposte in pochi secondi - X Vai su X
Google punta a rendere Tasks uno strumento più utile grazie a una novità in sviluppo; Google lancia la Gemini Era, le novità AI tra Deep Search e Flow; Gemini Live diventa ancora più visivo, naturale e integrato con le app Google.
Google Tasks: il nuovo design su Android - Google Tasks su Android si aggiorna con un nuovo design moderno e accattivante, per adesso disponibile esclusivamente in versione beta. Riporta punto-informatico.it
Google migra i promemoria di Assistant e Calendario in Tasks - Google trasferirà i promemoria di Assistant e Calendario in Tasks per gli utenti Workspace, G Suite Basic e Business e gli account personali. Si legge su punto-informatico.it