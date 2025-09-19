Google punta a rendere Tasks uno strumento più utile grazie a una novità in sviluppo

Google sta lavorando per migliorare Google Tasks implementando la possibilità di aggiungere una data di scadenza alle attività.

Google punta su una centrale nucleare avanzata per alimentare i suoi data center

Google Pixel 10 Pro punta tutto sulla luminosità

Google Tasks: il nuovo design su Android - Google Tasks su Android si aggiorna con un nuovo design moderno e accattivante, per adesso disponibile esclusivamente in versione beta. Riporta punto-informatico.it

Google migra i promemoria di Assistant e Calendario in Tasks - Google trasferirà i promemoria di Assistant e Calendario in Tasks per gli utenti Workspace, G Suite Basic e Business e gli account personali. Si legge su punto-informatico.it