Google Home Speaker | il nuovo smart speaker con audio a 360 gradi si prepara al debutto
Scopriamo insieme le ultime informazioni trapelate sul prossimo Google Home Speaker, in arrivo a inizio ottobre
Google potenzia Nest Wifi Pro e Google Home: maggiore copertura e gestione avanzata degli accessi
Prosegue il rollout di Gemini su Wear OS; in rollout anche una novità di Google Home
Google Home colpito da vari malfunzionamenti ma Google promette miglioramenti entro l’autunno
Google svela il nome del nuovo smart speaker; Il prossimo smart speaker Google potrebbe dire addio al brand Nest; Addio a Nest: ecco nome e informazioni sul nuovo smart speaker di Google.
Google Home Speaker con audio a 360 gradi in arrivo l'1 ottobre - In arrivo il nuovo Google Home Speaker, l'annuncio è atteso per inizio di ottobre: sarà un altoparlante smart con audio a 360 gradi.
Il nome del nuovo smart speaker di Google è trapelato online - Google rivoluziona la smart home: Home Speaker abbandona il brand Nest, introduce audio 360° e nuovi servizi premium.