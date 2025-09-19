Google blocca l’account della rete Preti contro il genocidio Violati i termini di servizio

Repubblica.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documento di condanna sottoscritto da più di mille sacerdoti “contro i crimini di Israele a Gaza e in Cisgiordania” non è più accessibile. Il 22 la veglia internazionale di preghiera a Roma. 🔗 Leggi su Repubblica.it

google blocca l8217account della rete preti contro il genocidio violati i termini di servizio

© Repubblica.it - Google blocca l’account della rete Preti contro il genocidio. “Violati i termini di servizio”

In questa notizia si parla di: google - blocca

Cerca Video su questo argomento: Google Blocca L8217account Rete