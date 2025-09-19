Google blocca la raccolta firme Preti contro il genocidio | Vogliono fermarci Ecco il nuovo link per le adesioni

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Stanno provando a fermarci. Stanotte alle 2:01 l’account della rete ‘Preti contro il Genocidio’ ([email protected]) è stato improvvisamente bloccato”. A parlare è padre Pietro Rossini, saveriano, membro del comitato direttivo e responsabile comunicazione della raccolta firme promossa da don Rito Maresca a cui hanno aderito già oltre mille religiosi da ogni parte del mondo: tra loro padre Alex Zanotelli, don Luigi Ciotti e una decina di importanti vescovi. “Al tentativo di accesso è comparso il messaggio: ‘Il tuo account è stato disattivato’. A quanto pare la nostra campagna nata per rispondere ai crimini dello stato di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza e nei Territori Occupati, non piace a qualcuno” dice padre Rossini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

google blocca la raccolta firme preti contro il genocidio vogliono fermarci ecco il nuovo link per le adesioni

© Ilfattoquotidiano.it - Google blocca la raccolta firme “Preti contro il genocidio”: “Vogliono fermarci”. Ecco il nuovo link per le adesioni

In questa notizia si parla di: google - blocca

Google blocca l’account della rete Preti contro il genocidio. “Violati i termini di servizio”

Google blocca la raccolta firme “Preti contro il genocidio”: “Vogliono fermarci”; Google blocca l’account della rete “Preti contro il genocidio”: violati i “Termini di servizio”; SRI LANKA Proteste contro l'eolico a Mannar: governo sospende e avvia colloqui.

Cerca Video su questo argomento: Google Blocca Raccolta Firme