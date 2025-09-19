Good work? Green job! presentati i risultati del progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo

All’interno dell’evento Rigenera, verranno presentati sabato 20 settembre 2025 i risultati del progetto Good work? Green job! Officina creativa per seguire il proprio talento! di Bartolomeo Ferracina Società cooperativa sociale. L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo, attraverso il programma Formula, in collaborazione con Cesvi, ha permesso di formare i giovani della provincia di Vicenza alla gestione consapevole, al riciclo e al riuso creativo per reinventare i rifiuti tessili e ingombranti industriali in un’ottica professionalizzante e sostenibile. La banca ha sostenuto il progetto attraverso un crowfunding. 🔗 Leggi su Lettera43.it

