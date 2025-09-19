GOLF Trofeo Barone Pizzini agli Alisei di Pietrasanta | un successo di sport e convivialità
Al Golf Club Alisei di Pietrasanta si è svolto, con grande partecipazione, il trofeo sponsorizzato dalla prestigiosa casa vinicola Barone Pizzini. Nonostante la stagione estiva volga ormai al termine, le gare del circolo versiliese continuano a registrare il tutto esaurito: quest’anno, in particolare, il calendario degli Alisei è stato seguitissimo, con un entusiasmo crescente da parte di soci e ospiti. La partnership con Barone Pizzini, realtà di eccellenza nel panorama vitivinicolo italiano, ha aggiunto un tocco di prestigio e convivialità alla giornata, unendo sport e cultura enologica in un connubio particolarmente apprezzato dai partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
