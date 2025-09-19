Golf, Armitage resta al comando dell’Open di Francia a metà gara. Bene Migliozzi e De Leo.

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nello storico appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti a metà gara nell’ Open di Francia (montepremi 3.250 milioni di dollari), secondo più antico torneo del Vecchio Continente nato nel lontano 1906. Al termine della seconda tornata resta al comando Marcus Armitage. L’inglese piazza un solido In seconda posizione troviamo infatti l’australiano Lee Min Woo ed il danese Jeff Winther. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad uno straordinario -8 che gli consente di scalare ben 69 posizioni. Quarta piazza a -6 per il quintetto composto dai francesi Ko Jeong-Weon ed Adrien Saddier, dagli svedesi Jens Dantorp e Mikael Lindberg, ed infine dal nostro Gregorio De Leo. 🔗 Leggi su Oasport.it

