Golf Armitage resta al comando dell’Open di Francia a metà gara Bene Migliozzi e De Leo
I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nello storico appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti a metà gara nell’ Open di Francia (montepremi 3.250 milioni di dollari), secondo più antico torneo del Vecchio Continente nato nel lontano 1906. Al termine della seconda tornata resta al comando Marcus Armitage. L’inglese piazza un solido In seconda posizione troviamo infatti l’australiano Lee Min Woo ed il danese Jeff Winther. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad uno straordinario -8 che gli consente di scalare ben 69 posizioni. Quarta piazza a -6 per il quintetto composto dai francesi Ko Jeong-Weon ed Adrien Saddier, dagli svedesi Jens Dantorp e Mikael Lindberg, ed infine dal nostro Gregorio De Leo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - armitage
Golf, Armitage conduce all’Open di Francia. Tanta Italia nelle prime posizioni
Golf, Armitage resta al comando dell’Open di Francia a metà gara. Bene Migliozzi e De Leo.
Dp World Tour, Armitage resta in testa negli EAU - Negli Emirati Arabi Uniti, nel torneo del DP World Tour, supera il taglio, 42/o con uno score di 142 (74 68, - Scrive ansa.it