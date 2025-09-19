Gobieri in abbondanza come Francoforte Sporting e Bruge Record Big Vinces

2025-09-18 23:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I fan di Eintracht Frankfurt, Club Bruge e Sporting Lisbona sono stati trattati per una serata di gol mentre tutti e tre i club hanno registrato grandi vittorie per concludere la giornata uno della Champions League. La Francoforte è rimasta indietro in un goal Yunus Akgun di ottavo minuto nel loro pareggio in casa con Galatasaray prima che la squadra turca si implorasse poco prima dell’intervallo quando i propri goal da Davinson Sanchez e Wilfried Singo, nonché una multa, si possono arrivare in un goal di Uzan-tutti arrivando in 12 minuti dal fischio-a mano dalla parte tedesca un vantaggio a due goal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com