Global Sumud Flotilla partita da Portopalo in direzione Gaza | Stavolta non ci fermiamo più
«Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più». Così Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ufficializza dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari, assieme ad altre sei salpate dalla Grecia. Ieri si erano radunate le barche della Global Sumud Flotilla: la flotta italiana con 18 imbarcazioni, salpata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
Un dossier della Global Sumud Flotilla denuncia gli attacchi incendiari con droni israeliani contro imbarcazioni civili pacifiche in Tunisia: «Atti terroristici». In entrambi i casi, testimoni hanno udito e visto i velivoli a pilotaggio remoto. Secondo il documento, tutto Vai su Facebook
Il momento della partenza della Global Sumud Flotilla dal porto di Augusta: le imbarcazioni prendono il largo in direzione di Gaza - X Vai su X
Global Flotilla partita da Portopalo, rotta verso Gaza; Global Sumud Flotilla, partite da Augusta le barche per Gaza; GLOBAL SUMUD FLOTTILLA: SI SONO RIUNITE A CAPO PASSERO IN SICILIA LE 42 IMBARCAZIONI DELLE DELEGAZIONI INTERNAZIONALI DIRETTE VERSO GAZA.
La Global Sumud Flotilla è ripartita verso Gaza: “Ora non ci fermiamo più” - “Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più”, ha dichiarato Maria Elena Delia, portavoce della più ... Segnala fanpage.it
Global Flotilla, partita da Portopalo, rotta verso Gaza - Così Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ufficializza dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari ... ansa.it scrive