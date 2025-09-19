Global Sumud Flotilla Greta saluta la Flottiglia e scappa via | la missione per Gaza affonda tra ritardi farsa e caos mediterraneo
La Global Sumud Flotilla doveva portare aiuti a Gaza. Sta portando solo ritardi, teatrini e benzina dimenticata A Palermo l’aria puzza di carburante mancato e comunicati stampa scritti con la mano sinistra. Greta, quella Greta, la nanetta verde che un tempo sbraitava ai microfoni come se stes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
