Gli uffici comunali di Aci Sant' Antonio accessibili anche ai non udenti grazie al progetto E-lisir
È stato presentato al Comune di Aci Sant’Antonio il progetto "E-lisir", che mira a migliorare l'accessibilità degli uffici comunali. Rivolto ai non udenti, grazie a un tablet presente negli uffici permette all’utente di visualizzare un operatore in rete che, con il linguaggio dei segni, riesce a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Viale Beverora, chiusura temporanea al pubblico di alcuni uffici comunali
Uffici e biblioteche comunali. Entra in vigore l’orario estivo
Flash – Comuni pontini ancora sotto attacco bomba: allarme questa mattina. Evacuati gli uffici comunali di Sezze e tutte le attività in piazza De Magistriis e piazza San Pietro
Fabrizio Maccarone è il nuovo assessore ai Servizi Sociali del Comune di Aci Sant’Antonio - Sarà Fabrizio Maccarone il nuovo assessore ai Servizi Sociali del Comune di Aci Sant’Antonio. Scrive catanianews.it
RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023/ Sindaci eletti Acireale, Assemini, Aci Sant’Antonio - Nella convulsa giornata politica stravolta dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi si chiudono le Elezioni Comunali 2023 con i risultati del ballottaggio con annessi sindaci eletti: nell’unico ... Come scrive ilsussidiario.net