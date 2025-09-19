Gli Stati Uniti sono sempre più vicini a modificare le regole sui vaccini nei bambini | cosa può cambiare

Negli Stati Uniti il comitato vaccinali che guida i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha votato per modificare le raccomandazioni sulla somministrazione dei bambini sotto i quattro anni di età del vaccino, ovvero il vaccino unico che protegge contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. 🔗 Leggi su Fanpage.it