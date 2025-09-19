Gli scioperi per Gaza il primo è della Cgil

Si sciopera per Gaza. Oggi la Cgil incrocia le braccia per 4 ore per protestare contro il governo israeliano. Lo stop riguarda lavoratori portuali, autisti di mezzi pesanti, ma non investe i servizi essenziali. Nel pomeriggio sit-in e manifestazioni, a Roma in piazza Montecitorio, e in altre città. Si tatta di un primo segnale che arriva dai sindacati di sinistra - la Uil non aderisce - per porre l'accento sulla tragedia che investe la popolazione palestinese e contro l'avanzata d'Israele nella Striscia. La Cgil chiede di fare pressioni per garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza i civili, garantire l'incolumità delle missioni umanitarie, compresa la Global Sumud Flottilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

