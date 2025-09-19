Gli errori in ritardo dei delfini portano alla perdita vs Le bollette
2025-09-19 05:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I Buffalo Bills hanno superato i Miami Dolphins 31-21 per la loro settima vittoria consecutiva sui phins. Ora sono un miglior 3-0 in campionato in questo fine settimana. Il quarterback di Bills Josh Allen è stato ancora una volta magistrale, completando 22 su 28 passaggi per 213 yard e tre touchdown di passaggio. Nel frattempo, correre indietro James Cook corse per 108 yard e un TD. Miami è uscito dalle pistole in fiamme restituendo il calcio d’inizio di 54 yard per impostare l’offesa con la posizione del campo nel territorio di Buffalo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
