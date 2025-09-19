Gli eroi del dissenso a Fenix | i giovani di destra celebrano Joshua Wong e Alexei Navalny gli anti-tiranni

Fenix, l’evento di Gioventù nazionale a Roma, è una festa di confronto e dibattiti sulla politica e la cultura. Ma è anche un’occasione di svago e divertimento per chi decide di accedere, soprattutto per la “Generazione Z”. Il festival, organizzato nei giardini del laghetto dell’Eur, ospita diversi stand, tra cui un chiosco per le bibite, uno per i gelati, e altri due per i generi alimentari. Tante panchine e tavolini su cui si radunano i ragazzi fin dalla mattina, per parlare della giornata o confrontarsi sulle idee politiche. Tante anche le istallazioni con i volti dei personaggi politici e storici a cui si aspirano i ragazzi di Gioventù nazionale, come il dissidente cinese Joshua Wong, che nel 2018 ha ricevuto il premio Nobel per la pace dopo essersi opposto al regime comunista di Xi Jin Ping. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

