Gli comunicano la morte della madre mentre sta iniziando la partita | la tragedia di Bernardinho il ct del Brasile che resta in panchina in lacrime – Video

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 23 anni sul podio, il Brasile è stato eliminati ai gironi del mondiale di pallavolo maschile in corso nelle Filippine per la prima volta nella sua storia. Una notizia che ha scosso il paese, ma passata in secondo piano per Bernardinho, coach dei verdeoro e la leggenda brasiliana della pallavolo che pochi attimi prima del match decisivo contro la Serbia ha scoperto della morte della mamma. La squadra era in campo per il riscaldamento, quando un collaboratore si è avvicinato a lui sussurrandogli qualcosa all’orecchio. In quel momento Bernardinho è scoppiato a piangere, non riuscendo a trattenere il dolore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

