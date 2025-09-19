Gli comunicano la morte della madre mentre sta iniziando la partita | la tragedia di Bernardinho il ct del Brasile che resta in panchina in lacrime – Video
Dopo 23 anni sul podio, il Brasile è stato eliminati ai gironi del mondiale di pallavolo maschile in corso nelle Filippine per la prima volta nella sua storia. Una notizia che ha scosso il paese, ma passata in secondo piano per Bernardinho, coach dei verdeoro e la leggenda brasiliana della pallavolo che pochi attimi prima del match decisivo contro la Serbia ha scoperto della morte della mamma. La squadra era in campo per il riscaldamento, quando un collaboratore si è avvicinato a lui sussurrandogli qualcosa all’orecchio. In quel momento Bernardinho è scoppiato a piangere, non riuscendo a trattenere il dolore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: comunicano - morte
Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli: in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio
Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio. Il 59enne è stato campione di surf
Brasile, gli comunicano la morte della madre: Bernardo in lacrime durante la sfida con la Serbia
Almeno tre persone sono morte e venti sono rimaste ferite a causa del deragliamento e dello schianto della funicolare #Elevador da Gloria di #Lisbona, attrazione popolare tra i turisti. Lo comunicano i servizi di emergenza portoghesi, stando a quanto riporta - X Vai su X
Mercoledì 17 settembre?Comunicato? ?Ottavo Centenario morte di San Francesco d'Assisi In occasione delle solenni celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), il Presidente del Comitato Nazionale govern - facebook.com Vai su Facebook
Brasile, gli comunicano la morte della madre: Bernardo in lacrime durante la sfida con la Serbia; Barbara D'Urso e la perdita, dalla morte della madre all'addio a Mediaset: Il dolore va attraversato; Lutto per Eleonora Daniele, è morta la madre: Come perdere una parte di sé.
Gli comunicano la morte della madre mentre sta iniziando la partita: la tragedia di Bernardinho, il ct del Brasile che resta in panchina in lacrime – Video - Una notizia che ha scosso il paese, ma passata in secondo piano per Bernardinho, coach dei verdeoro e la leggenda brasiliana della pallavolo che pochi attimi prima del match decisivo contro la Serbia ... Segnala ilfattoquotidiano.it