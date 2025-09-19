Roma, 19 settembre 2025 – Francesco Petrelli, presidente dell’Unione Camere Penali, è arrivato il terzo sì alla riforma della giustizia. Le toghe dicono che stravolgerà la magistratura. E gli avvocati? “Purtroppo la drammatizzazione degli scenari è propria della comunicazione politica attuale e la magistratura associata ha deciso di adottare lo stesso linguaggio. La riforma non solo non modifica lo statuto della magistratura in quanto pubblici ministeri e giudici restano entrambi nell’ordine giudiziario, ma addirittura con la creazione di due Csm i pm godranno di un’indipendenza sconosciuta in ogni altro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli avvocati: “Toni esagerati dalle toghe”