Gli architetti foggiani hanno un nuovo presidente | mister preferenze Tiziano Bibbò eletto all’unanimità

Un consiglio rinnovato tra figure esperte e nuovi ingressi. L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Foggia ha un nuovo presidente. Ieri sera nella prima riunione dopo le elezioni di luglio scorso è stato eletto all'unanimità Tiziano Bibbò, il più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

