Gli Antifa sono terroristi Il bando Usa e il filo rosso che lega America e Italia di Salis
Trump ha provato a farlo due volte, nel 2020 e adesso, nel 2025. Inserire Antifa nella lista delle organizzazioni terroristiche, però, potrebbe non essere così semplice. Antifa non ha sedi, né leader, né tessere. È una galassia composta da studenti, anarchici, punk, collettivi LGBT, femministe, ultras. Tutti uniti da una parola: antifascismo, che però oggi è antisemitismo mascherato da antisionismo. E da tattiche che vanno dalle conferenze ai mercati di quartiere fino a cortei e scontri. Negli Stati Uniti, la sigla è esplosa dopo Charlottesville. Rose City Antifa, fondata a Portland nel 2007, è una delle cellule più longeve. 🔗 Leggi su Iltempo.it
