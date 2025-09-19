Gli Aerosmith tornano con un progetto dopo 12 anni e lo fanno con Yungblud, annunciato l’EP One More Time. Aerosmith, vincitori di numerosi Grammy Award e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame ® e la giovane superstar pluripremiata del rock inglese Yungblud annunciano i dettagli del loro EP in collaborazione, One More Time. In uscita il 21 novembre via Capitol Records in tutto il mondo, One More Time segna il ritorno degli Aerosmith con un disco in oltre 12 anni. Prodotto da Matt Schwartz, contiene 4 brani inediti co-scritti dagli Aerosmith e Yungblud (con entrambi i frontmant che cantano all’interno dei brani) e un nuovo mix realizzato quest’anno del classico Back In The Saddle. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gli Aerosmith e Yungblud annunciano l’EP One More Time