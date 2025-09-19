Gli 84 anni di Umberto Bossi | Un coraggioso visionario La Lega e il compleanno del fondatore alla vigilia del Raduno di Pontida

Gemonio (Varese)- Il “ Senatùr” Umberto Bossi compie 84 anni oggi. Il fondatore della Lega, nato a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941, trascorrerà la giornata a casa con la famiglia. E nel weekend festeggerà anche con un gruppo di amici che hanno in programma di andarlo a trovare a Gemonio. "Auguri caro Umberto!" ha scritto oggi sui social il governatore lombardo Attilio Fontana, pubblicando su Facebook una immagine del Senatur avvolto in una bandiera della Lega. Oltre agli auguri dei principali dirigenti del partito, dal segretario Matteo Salvini, al presidente della Camera Lorenzo Fontana, il segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo e il governatore veneto Luca Zaia, nella chat di militanti e dirigenti gira una cartolina con il ritratto del senatur in carboncino davanti a una grande torta con candeline. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli 84 anni di Umberto Bossi: “Un coraggioso visionario”. La Lega e il compleanno del fondatore (alla vigilia del Raduno di Pontida)

