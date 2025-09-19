Glenn Close | Girare una scena nuda a 78 anni è stata una mia idea non volevo rivestirmi

La carriera di Glenn Close è costellata di ruoli iconici e scelte coraggiose, ma questa volta l'attrice ha deciso di spingersi ancora più oltre, sorprendendo il pubblico con la sua autenticità e naturalezza. A 78 anni, Glenn Close ha deciso di girare una scena di nudo in The Summer Book. Una scelta personale, legata al personaggio e a un approccio più libero al corpo, in un film che riflette sul tempo, le radici familiari e la continuità tra generazioni. Glenn Close e la scelta radicale a 78 anni "È stata un'idea mia", ha raccontato Glenn Close a Movies for Grownups di AARP, parlando della scena che la vede spogliarsi nel nuovo film tratto dal romanzo di Tove Jansson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Glenn Close: "Girare una scena nuda a 78 anni è stata una mia idea, non volevo rivestirmi"

