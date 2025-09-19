Giusy Potenza torna a scuola un murale le restituisce l' identità | Un atto di resistenza e memoria
Da questa mattina, il volto di Giusy Potenza campeggia nel grande murale realizzato in piazza Europa, sulla parete dell’istituto magistrale ‘Roncalli’ che la ragazza - assassinata a soli 14 anni, sulla scogliera di Manfredonia, il 13 novembre del 2004 - frequentava prima di essere uccisa. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
