Giusy Potenza torna a scuola un murale le restituisce l' identità | Un atto di resistenza e memoria

Foggiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina, il volto di Giusy Potenza campeggia nel grande murale realizzato in piazza Europa, sulla parete dell’istituto magistrale ‘Roncalli’ che la ragazza - assassinata a soli 14 anni, sulla scogliera di Manfredonia, il 13 novembre del 2004 - frequentava prima di essere uccisa. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

giusy - potenza

