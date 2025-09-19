Giustizia Vietri FdI | Farmaci più accessibili ai cittadini grazie al Governo Meloni

"Con l'approvazione alla Camera della riforma sulla separazione delle carriere, si e' compiuto un passo decisivo verso una giustizia davvero equa, terza e imparziale. E' una riforma giusta e coraggiosa, che pone finalmente fine a una sovrapposizione di ruoli che ha minato per troppo tempo la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: giustizia - vietri

Riforma giustizia e sicurezza, FdI in piazza a Positano. Vietri: "Promesse mantenute"

Giustizia, Vietri (FdI): “Farmaci più accessibili ai cittadini grazie al Governo Meloni” https://salernonotizie.it/2025/09/18/giustizia-vietri-fdi-farmaci-piu-accessibili-ai-cittadini-grazie-al-governo-meloni… - X Vai su X

Comunicato Stampa Furto nella chiesa del Patrono San Giovanni Battista: la condanna del sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone In relazione alla notizia dell’avvenuto furto presso la chiesa di San Giovanni Battista dello scorso 15 settembre il sindac Vai su Facebook

Sanità, Vietri (FdI): Farmaci più accessibili grazie al Governo Meloni; MALTRATTAMENTI, PARLA LA VITTIMA DI GIORDANO; Giustizia, Vietri (FdI): “Farmaci più accessibili ai cittadini grazie al Governo Meloni” - Salernonotizie.it.

Omicidio Vassallo, Vietri (FdI): “Governo Meloni parte civile è segnale forte dello Stato” - "La decisione del Governo Meloni di costituirsi parte civile nel processo per l'omicidio di Angelo Vassallo è un atto politico e istituzionale di grande valore. Riporta ilvescovado.it

Farmacie rafforzate e revisione del payback, le linee della riforma in Cdm - Revisione della distribuzione dei medicinali, rafforzamento delle farmacie territoriali come presidi sanitari di prossimità e l'integrazione delle banche dati sanitarie come quella del Sistema Tessera ... Scrive ansa.it