Se il buongiorno si vede dal mattino, il tempo che ci separa dal referendum sulla riforma della giustizia sarà pessimo. Ieri la Camera ha approvato in terza lettura con 243 sì, 109 no e 6 astensioni il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati che ora ripassa al Senato. La mancanza della maggioranza dei due terzi rende certissima la prova referendaria ma già l’aula di Montecitorio si è trasformata nel classico ring. Tra il forzista Paolo Barelli e il pentastellato Leonardo Donno si è arrivati a un centimetro dalla scazzottata. L’aspetto sconcertante è che l’incendio non è divampato sul vero oggetto del contendere ma su Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giustizia Rissa alla Camera