Giustizia per Narcos il cane ucciso da un poliziotto Parte la raccolta firme

Anconatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Per Narcos, il cane ucciso domenica da un poliziotto al parco, con la pistola, parte una raccolta firme sulla piattaforma Change.org. In tre giorni ha già superato le 24mila adesioni. “Chiedi giustizia per Narcos” si chiama l'iniziativa e nel presentarla viene spiegato che “non è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

