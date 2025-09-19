**Giustizia | Pd ' da Bignami minacce a opposizioni e indebite pressioni istituzionali' **
Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Altro che risse preordinate: il Partito Democratico ha esercitato in Aula le proprie prerogative parlamentari, di fronte a una maggioranza che da mesi cerca in ogni modo di mettere a repentaglio il rispetto delle regole e le garanzie delle opposizioni. Le parole di Bignami sono soltanto l'ennesimo tentativo di spostare l'attenzione, e la sua è una minaccia alle minoranze e un'indebita pressione istituzionale, che ci riporta a antiche abitudini della destra, in Parlamento e fuori". Così una nota del gruppo parlamentare del partito democratico della camera. "Ieri in aula abbiamo richiamato al rispetto del regolamento e del ruolo istituzionale che anche il governo deve tenere in parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giustizia - bignami
Bignami: “Avanti su premierato e giustizia. La sinistra? Sembra essere ancora diretta dai magistrati”
#Parma #presidio #sicurezza #giustizia - Fratelli d'Italia sabato 30 agosto in Piazzale della Pace per portare avanti azioni concrete sui temi sicurezza e giustizia. Intervengono i deputati Bignami e Russo e il consigliere regionale Bocchi https://www.gazzettadel Vai su Facebook
**Giustizia: Pd, ‘da Bignami minacce a opposizioni e indebite pressioni istituzionali’**; **Giustizia: Pd, 'da Bignami minacce da destra nostalgica a opposizioni, inaccettabile'**; Rimborsi agli alluvionati, Bignami minaccia: “Pronti a non darli se il Pd ci fa lotta politica”.
**Giustizia: Pd, 'da Bignami minacce a opposizioni e indebite pressioni istituzionali'** - "Altro che risse preordinate: il Partito Democratico ha esercitato in Aula le proprie prerogative parlamentari, di fronte a una maggioranza che da mesi cerca in ogni modo d ... Da iltempo.it
Bignami a Fontana: 'In Aula rissa preordinata dal Pd, mai accaduto' - Dietro le contestazioni avvenute ieri in Aula alla Camera nei confronti del governo e della maggioranza c'è stata "una regia preordinata". ansa.it scrive