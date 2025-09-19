Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Altro che risse preordinate: il Partito Democratico ha esercitato in Aula le proprie prerogative parlamentari, di fronte a una maggioranza che da mesi cerca in ogni modo di mettere a repentaglio il rispetto delle regole e le garanzie delle opposizioni. Le parole di Bignami sono soltanto l'ennesimo tentativo di spostare l'attenzione, e la sua è una minaccia alle minoranze e un'indebita pressione istituzionale, che ci riporta a antiche abitudini della destra, in Parlamento e fuori". Così una nota del gruppo parlamentare del partito democratico della camera. "Ieri in aula abbiamo richiamato al rispetto del regolamento e del ruolo istituzionale che anche il governo deve tenere in parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Giustizia: Pd, 'da Bignami minacce a opposizioni e indebite pressioni istituzionali'**