Giustizia l’indipendenza dei magistrati come ostacolo | l’Europa vuole giudici più allineati per facilitare le espulsioni dei migranti

Lanotiziagiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 agosto 2025 Marc Bossuyt, ex presidente della Corte costituzionale belga, ha consegnato all’ufficio del premier Bart De Wever un parere che invita a orientare le nomine giudiziarie verso profili più conservatori e a rivedere le regole dell’asilo per facilitare i respingimenti. La notizia, rivelata da Euractiv, non ha ricevuto commenti ufficiali dal governo di Bruxelles, ma ha il peso di un documento che rende esplicito ciò che finora era rimasto sottinteso: l’idea che per ridisegnare le politiche migratorie serva anche intervenire sul sistema giudiziario. Il caso-Belgio e il memo che svela la strategia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

