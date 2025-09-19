Giustizia l’indipendenza dei magistrati come ostacolo | l’Europa vuole giudici più allineati per facilitare le espulsioni dei migranti
Il 10 agosto 2025 Marc Bossuyt, ex presidente della Corte costituzionale belga, ha consegnato all’ufficio del premier Bart De Wever un parere che invita a orientare le nomine giudiziarie verso profili più conservatori e a rivedere le regole dell’asilo per facilitare i respingimenti. La notizia, rivelata da Euractiv, non ha ricevuto commenti ufficiali dal governo di Bruxelles, ma ha il peso di un documento che rende esplicito ciò che finora era rimasto sottinteso: l’idea che per ridisegnare le politiche migratorie serva anche intervenire sul sistema giudiziario. Il caso-Belgio e il memo che svela la strategia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
