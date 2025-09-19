Il 10 agosto 2025 Marc Bossuyt, ex presidente della Corte costituzionale belga, ha consegnato all’ufficio del premier Bart De Wever un parere che invita a orientare le nomine giudiziarie verso profili più conservatori e a rivedere le regole dell’asilo per facilitare i respingimenti. La notizia, rivelata da Euractiv, non ha ricevuto commenti ufficiali dal governo di Bruxelles, ma ha il peso di un documento che rende esplicito ciò che finora era rimasto sottinteso: l’idea che per ridisegnare le politiche migratorie serva anche intervenire sul sistema giudiziario. Il caso-Belgio e il memo che svela la strategia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Giustizia, l'indipendenza dei magistrati come ostacolo: l'Europa vuole giudici più allineati per facilitare le espulsioni dei migranti