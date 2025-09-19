Giuseppe Marti morto per un malore nel mare del Salento durante la vacanza | si tuffa e non riemerge più La moglie | Lo stavo aspettando a riva

BORSO - È morto per un malore fatale in Salento Giuseppe Marti, sottufficiale dell?Aeronautica Militare in pensione, residente da oltre trent?anni a Borso del Grappa. È. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giuseppe Marti morto per un malore nel mare del Salento durante la vacanza: si tuffa e non riemerge più. La moglie: «Lo stavo aspettando a riva»

