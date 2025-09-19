Giuseppe Cruciani contro Enzo Iacchetti dopo il caso in tv | Quelli come te…
L’ultima puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda su Rete 4, ha lasciato dietro di sé un’ondata di polemiche. Al centro della discussione non ci sono stati soltanto i temi trattati in studio, ma soprattutto l’atteggiamento di Enzo Iacchetti, protagonista di una sfuriata che ha spiazzato pubblico e ospiti. Un’esplosione verbale accompagnata perfino da una minaccia di aggressione fisica all’interlocutore, che ha suscitato reazioni indignate in diversi ambienti del dibattito mediatico e politico. Le prime critiche sono arrivate a stretto giro e una delle voci più dure è stata quella di Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: giuseppe - cruciani
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Giuseppe Cruciani: «Io megafono di Meloni? «Voglio la droga libera e le adozioni per i gay»
Giuseppe Cruciani: «Con mia figlia sono assente, penso al lavoro. La relazione con la moglie di Jovanotti? Meglio non creare dolore a nessuno»
Dritto e rovescio. . "Oggi la violenza politica in Italia, a parte rarissimi casi, è di estrema sinistra verso la destra". Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio sul clima di odio politico - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Cruciani è uno dei volti più riconoscibili del giornalismo italiano. Con #LaZanzara su Radio24, ci porta ogni giorno fatti di cronaca e politica con uno stile unico. Leggi l'articolo completo online al link https://fortuneita.com/2025/09/15/lipocrisia-un-mal - X Vai su X
Cena con Giuseppe Cruciani a Castelfranco Veneto, Tra provocazioni e verità; Delirio in piazza per Cruciani, Parenzo e La Zanzara. Il conduttore, indossando la fascia tricolore: Merano è in Italia! (VIDEO). In centinaia hanno assistito al live; La Zanzara on Tour in Fortezza.
Cruciani inchioda Saviano: "Uno schifo". L'uscita agghiacciante su Kirk - Non usa mezzi termini Giuseppe Cruciani per commentare le reazioni alla notizia della morte di Charlie ... Scrive iltempo.it
Monopoli, donne Dem insorgono per invito a Giuseppe Cruciani: “Non sullo stesso palco di Cecchettin” - Una presa di posizione netta contro l’invito di Giuseppe Cruciani alla prossima edizione del Prospero Fest da parte delle Donne Dem di Monopoli. Secondo bari.repubblica.it