Giuseppe Cruciani contro Enzo Iacchetti dopo il caso in tv | Quelli come te…

L’ultima puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda su Rete 4, ha lasciato dietro di sé un’ondata di polemiche. Al centro della discussione non ci sono stati soltanto i temi trattati in studio, ma soprattutto l’atteggiamento di Enzo Iacchetti, protagonista di una sfuriata che ha spiazzato pubblico e ospiti. Un’esplosione verbale accompagnata perfino da una minaccia di aggressione fisica all’interlocutore, che ha suscitato reazioni indignate in diversi ambienti del dibattito mediatico e politico. Le prime critiche sono arrivate a stretto giro e una delle voci più dure è stata quella di Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

