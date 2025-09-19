Giuseppa Cuva morta a 57 anni dopo l’operazione alla tiroide | c’è un esposto e il funerale già fissato a Turano può aspettare

Turano Lodigiano (Lodi), 19 settembre 2025 – U n’operazione alla tiroide che avrebbe dovuto essere sostanzialmente di routine e che invece è finita in tragedia per una donna di 57 anni, Giuseppa Cuva, originaria di Mistretta (Messina) e residente a Turano Lodigiano e che non solo ha fatto sprofondare la famiglia nel più profondo dolore, ma che ha fatto scattare pure rabbia e sconcerto. Una morte assurda, improvvisa che l’ha strappata all’affetto dei suo cari, del marito Pino Alfieri e i figli, Sandra, Antonio e Riccardo, e dei suoi amici che la descrivono come una persona solare, sempre con il sorriso sulle labbra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

