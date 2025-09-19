Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025
Nella casa del Grande Fratello c’è spazio anche per un giovane medico. Tra i concorrenti della diciannovesima edizione del reality show, in onda su Canale 5 da lunedì 29 settembre 2025, figura anche il chirurgo odontoiatra Giulio Carotenuto. Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. E’ single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui. E’ lui l’uomo perfetto? Di sicuro nella casa sarà un osso duro per tanti sono le parole con cui Simona Ventura lo presenta nel promo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: giulio - carotenuto
Età Romantica | OFC | Giulio Marazia e Giuseppe Carotenuto Vai su Facebook
Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025; Torre Annunziata - La bella storia di Giulio, chirurgo 26enne in missione in Africa.
Grande Fratello, entra in gioco Giulio: medico, single e pronto a sorprendere tutti - Il Grande Fratello 2025 continua a svelare i volti dei protagonisti che animeranno la nuova edizione del reality più famoso d’Italia. Lo riporta quilink.it
Grande Fratello, Giulio è un concorrente ufficiale della nuova edizione: "Nella Casa sarà un osso duro per tanti" (VIDEO) - A poche settimane dalla prima puntata del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato Giulio, il sesto concorrente ufficiale della nuova edizione del reality show di Canale 5. Riporta msn.com