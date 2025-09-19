Nella casa del Grande Fratello c’è spazio anche per un giovane medico. Tra i concorrenti della diciannovesima edizione del reality show, in onda su Canale 5 da lunedì 29 settembre 2025, figura anche il chirurgo odontoiatra Giulio Carotenuto. Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. E’ single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui. E’ lui l’uomo perfetto? Di sicuro nella casa sarà un osso duro per tanti sono le parole con cui Simona Ventura lo presenta nel promo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025